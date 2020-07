Jadwal Semifinal Piala FA Man United vs Chelsea Live RCTI, Arsenal vs Man City Live Bein Sports 1

AFP/GLYN KIRK

Marcus Rashford merayakan golnya pada pertandingan Chelsea vs Manchester United dalam babak ke-4 Piala Liga Inggris atau Carabao Cup di Stadion Stamford Bridge, 30 Oktober 2019. Jadwal siaran langsung Babak Semifinal Piala FA (FA Cup) yang mempertemukan Arsenal vs Manchester City dan Manchester United vs Chelsea berlangsung mulai malam ini.