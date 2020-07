Jadwal Siaran Langsung Mola TV Liga Inggris Pekan 37 - Liverpool vs Chelsea dan MU vs West Ham

Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 37 via Live Streaming Mola TV, Liverpool vs Chelsea dan Manchester United vs West Ham.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 37 di MolaTV menyajikan laga-laga seru Liga Premier Inggris (English Premier League) mulai Sabtu (18/7/2020).

Link Live Streaming Liverpool vs Chelsea dan Manchester United vs West Ham dan pertandingan lainnya di Liga Inggris pekan ini dapat diakses di Live Streaming Mola TV via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming via aplikasi Mola yang dapat diunduh di playstore atau appstore, tidak bisa melalui website TV Online www.Mola.tv.

Pertandingan dibuka dengan laga Norwich vs Burnley pada Sabtu (18/7/2020) pukul 23:30 WIB.

Sementara itu partai yang layak ditunggu adalah pertemuan antara Liverpool vs Chelsea pada Kamis (23/7/2020) pukul 02.15 WIB.

Perburuan posisi untuk tampil di liga Champions masih terjadi antara Chelsea, Leicester, Manchester United, Wolverhampton.

Menurut Mourinho, ada satu faktor yang membuat Man United kembali bersaing di paruh kedua kompetisi Liga Inggris 2019-2020.

Satu faktor itul yang tidak dimiliki oleh tim mana pun di Premier League musim ini, termasuk Tottenham Hotspur.

"Saya pikir Man United dan Leicester City akan terus bersaing hingga pekan ke-38," ucap Mourinho seperti dilansir BolaSport.com dari Metro.

"Namun, saya tidak tahu apakah pertandingan tersebut akan menentukan posisi mereka karena Chelsea masih belum berada di posisi yang aman."