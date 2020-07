Kareena Kapoor Mesra Ucap Selamat Ulang Tahun ke Priyanka Chopra, Padahal Dulu Musuhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Bollywood papan atas, Kareena Kapoor (39) memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk akrtis Priyanka Chopra.

Ya, Sabtu ini (18/7/2020), Priyanka genap berusia 38 tahun.

Lalu Kareena pun mengunggah tulisan manis untuk Priyanka.

"Happy birthday @priyankachopra... (selamat ulang tahun priyanka..)

May you continue to inspire the world (semoga bisa terus menginsiprasi dunia..)," tulis Kareena.

Sayangnya postingan itu belum mendapatkan respons dari Priyanka.

Menarik disimak, kilas balik tentang hubungan Kareena dan Priyanka, kedua artis papan atas ini dulunya diketahui bermusuhan.

Ya, Hal itu karena Priyanka pernah diduga menjadi orang ketiga dalam hubungan Kareena dan mantan kekasihnya, Shahid Kapoor.

Priyanka Chopra dan Shahid Kapoor pernah dekat sejak syuting film Kaminey (2009).

Kareena Kapoor (istimewa)

Sementara itu asmara Kareena dan Shahid berawal dari lokasi syuting film Fida (2004).

Namun baik Kareena dan Priyanka tak pernah mengakui hal itu.