RESMI Masuk Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A01 Core

BANJARMASINPOST.CO.ID - Samsung resmi memperkenalkan ponsel murah Galaxy A01 Core ke pasar Indonesia. Ponsel ini masuk jajaran entry-level yang menjalankan sistem operasi Android Go.

Galaxy A01 Core dibekali layar berbentang 5,3 inci HD Plus dengan panel IPS. Di bagian depan terdapat kamera beresolusi 8 megapiksel (f/2.2) untuk kebutuhan swafoto. Kamera depan tersemat di bingkai atas layar.

Lalu di belakang terdapat kamera tunggal beresolusi 5 megapiksel (f/2.4) yang ditemani lampu LED flash untuk menunjang pencahayaan saat mengambil gambar.

Galaxy A01 Core ditenagai chipset MediaTek MT 6739 dan GPU Adreno 505.

Chipset tersebut dikombinasikan dengan RAM berkapasitas 1 GB dan internal 16 GB yang masih bisa diekspansi hingga 512 GB menggunakan memori eksternal.

Cangkang Galaxy A01 Core memiliki motif garis-garis diagonal yang disebut Samsung sebagai rhytmical pattern. Di balik cangkang itu terbenam baterai dengan kapasitas 3.000 mAh.

Seperti dikatakan sebelumnya, Galaxy A01 Core menjalankan sistem operasi Android Go. Dengan Android Go, pengguna bisa mengunduh aplikasi-aplikasi ringan seperti Google Go, YouTube Go, Maps Go, dan sebagainya.

Aplikasi-aplikasi berembel-embel "Go" memiliki ukuran file jauh lebih kecil dari aplikasi utama. Samsung juga menyematkan fitur Smart Manager untuk membantu pengguna mengetahui berapa sisa kapasitas memori ponsel yang tersedia.

Ada tiga warna yang bisa dipilih yakni biru, hitam, dan merah. Galaxy A01 Core dijual perdana melalui program flash sale pada 21-23 Juli 2020. Selama periode tersebut, pengguna bisa membelinya dengan harga Rp 999.000.

Di luar periode flash sale, Galaxy A01 Core dijual dengan harga Rp 1.099.000. Samsung menawarkan beberapa bonus, seperti paket data internet dan berlangganan YouTube Premium gratis selama dua bulan.

