Sosok Rahasia Panggil Mesra Luna Maya Dengan Sebutan Ini, Sahabat Marianne Dipuji Cantik

Foto Luna Maya yang dibagikan via instagram.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lika liku perjalanan cinta artis cantik Luna Maya selalu berhasil menarik perhatian publik.

Setelah putus dari Reino Barack, Luna Maya hingga kini masih belum terdengar mengumumkan secara resmi status asmaranya meski acap kali dikaitkan dengan sejumlah nama pria seperti Faisal Nasimuddin, Ryochin, dan Herjunot Ali.

Selalu menjadi sorotan publik, nampaknya kali ini Luna lebih berhati - hati dalam menjaga kerahasiaan status hubungannya.

Terlihat selalu sendiri, siapa sangka ternyata kini Luna Maya memiliki sosok misterius yang memanggilnya dengan sebutan baby.

Hal tersebut terungkap lewat vlog Travel Secret pada Rabu, (15/7/2020) saat Luna dan ketiga temannya sedang melakukan liburan di kawasan Kepulauan Seribu.

Saat itu Luna mendapatkan pertanyaan mengenai pujian terbaik apa sejauh ini yang pernah ia terima.

"Apa Pujian terindah yang pernah kamu terima?" ucap Luna sambil membaca pertanyaan yang ia dapat di secarik kertas.

"Pujian terindah yang tiba - tiba bikin lo berbunga - bunga you feel argh gitu,' sahut sahabatnya Marianne.

"Gue gak inget sih tapi yang hari ini aja kali ya, so beautiful the ocean and iyyaahhh," sahut Luna sambil malu mempraktekan pujian dari seseorang yang dirahasiakannya pada hari itu.

Marrianne pun kemudian berusaha menjelaskan hal apa yang sampai membuat sahabatnya itu salah tingkah.