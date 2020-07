Gegara Blackpink Disebut Sebagai Stripper China, Saluran Berita India Bikin Penggemar Ngamuk

BLACKPINK How You Like That

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saluran berita India, News Nation TV membikin para penggemar BLACKPINK murka. Penggemar BLACKPINK yang disebut Blink itu tak terima dengan sebutan grup idolanya yang disematkan saluran berita itu.

Insiden itu lantaran saluran berita di negeri Shah Rukh Khan tersebut menampilkan klip BLACKPINK yang tengah berada di atas panggung namun menyebut mereka sebagai Stipper China.

Kejadian tersebut terjadi di tengah konflik India-China.

Nama besar BLACKPINK di industri huburan Korea Selatan sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, penggemar grup idola ini tidak hanya di Korsel, tapi di banyak negara di dunia.

Apalagi baru-baru ini, BLACKPINK baru meluncurkan single baru 'How You Like That' yang menjadi trending youtube di banyak negara, termasuk di Indonesia.

Bahkan sejak single How Yout LIke That diluncurkan pada 26 Juni 2020, vidoenya di youtube sudah ditonton lebih dari 312 juta kali.

Namun mungkin saluran berita India itu kurang melakukan riset.

Saluran Berita India bernama News NationTV itu menampilkan segmen berita yang terkait dengan pengawasan pemerintah China.

Selama segmen, mereka menampilkan klip BLACKPINK yang tengah tampil di atas panggung dan memberi label sebagai "STRIPPER CHINA" di televisi nasional.

Tangkap layar berita di saluran berita India yang diprotes fans BLACKPINK. (tangkap layar saluran berita India)

Well, kurangnya penelitian rupanya jadi bumerang.

