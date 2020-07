SESAAT LAGI Link RCTI! Live Streaming Man United vs Chelsea Semifinal Piala FA, TV Online Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Man United vs Chelsea di Semifinal Piala FA Cup tersaji di Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online Bein Sports.

Siaran langsung Manchester United vs Chelsea ( Live Streaming MU vs Chelsea ) di Semifinal Piala FA yang dapat diakses melalui Live Streaming RCTI + , Live Streaming Beinsports dan Vidio.com Premier pada Minggu (19/7/2020) malam ini dan Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung.

Pada Siaran Langsung RCTI, Live Streaming Man United vs Chelsea di Semifinal Piala FA Cup malam ini dapat ditonton mulai pukul 23.15 WIB seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari Instagram RCTI Sports. Pun di Live Streaming TV Online Bein Sports.

Link Live Streaming MU vs Chelsea dapat diakses via Live Streaming RCTI + di www.rctiplus.com, Live Streaming Bein Sports di connect-id.beinsports.com dan www.vidio.com premier. Prediksi laga Manchester United vs Chelsea ada di artikel ini.

Kedua tim akan bertemu di Stadion Wembley untuk memperebutkan tiket menuju final.

Sebelum laga dimulai, pelatih Chelsea, Frank Lampard, sempat melemparkan pernyataan kontroversial kepada Manchester United.

Menurut Lampard, Setan Merah merupakan klub yang paling banyak dibantu oleh VAR (video assistant referee) musim ini.

Bahkan, mantan gelandang Chelsea itu tak segan menyebut Bruno Fernandes melakukan diving saat melawan Aston Villa.

Manchester United memang menjadi tim yang mendapat penalti paling banyak di Liga Inggris musim ini.

Sampai saat ini, Manchester United telah mendapat 13 kali hadiah penalti.