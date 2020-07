Bocoran Dokumen CNIPA China, Vivo Patenkan Ponsel Layar Putar, Begini Kecanggihannya

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Vivo nampaknya semakin giat menciptakan ponsel dengan desain dan inovasi terbaru yang anti-mainstream.

Baru-baru ini, misalnya, sebuah dokumen paten yang dirilis oleh kantor hak paten China (CNIPA) mengungkap desain ponsel baru dari Vivo dengan mekanisme layar putar.

Kabar tersebut pertama kali diungkap oleh pengguna Twitter @the_tech_guy yang membagikan posting sebuah paten ponsel dengan desain layar yang bagian bawahnya terpisah dari layar utama dan dapat diputar hingga 180 derajat.

Jika dilihat dari segi desain, ponsel Vivo tersebut terlihat mirip seperti Nokia 5700 XpressMusic yang sama-sama memiliki mekanisme layar putar.

Apabila layar bagian bawah diputar ke belakang, nantinya layar akan memunculkan tampilan keyboard QWERTY secara otomatis.

Pada layar depan, desain perangkat dalam paten juga memperlihatkan adanya lubang kamera yang diposisikan di bagian tengah atas. Sementara di bagian belakang, terlihat tiga modul kamera yang disusun secara horizontal berikut dengan LED Flash.

Paten ponsel layar putar Vivo (gizmochina.com)

Disisi sebelah kanan, tertanam tombol power yang belum diketahui fungsi apa saja yang akan tersemat didalamnya. Lalu di sisi kiri, terdapat tombol pengaturan volume up and down.

Kemungkinan ponsel ini akan dibekali pemindai sidik jari yang tertanam di layar. Sebab, tak ada penampakan fingerprint scanner konvensional, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Gizmochina, Senin (20/7/2020).

Karena masih berupa paten, belum diketahui apakah Vivo akan benar-benar mewujudkan ponsel dengan layar putar ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Vivo Patenkan Ponsel Dengan Layar Putar",