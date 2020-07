Ibu Bintang Drakor The World of The Married Lakukan Penipuan, Nama Han So Hee Dicatut

Han So Hee.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belakangan nama artis Han So Hee jadi buah bibir di forum online Korea Selatan.

Hal itu lantaran aksi ibunya yang dituding melakukan penipuan mengatasnamakan Han So Hee.

Pada 18 Juli lalu seorang netizen berinisial "A" mengunggah cerita di sebuah forum online.

Dia dan sebuah kelompok telah ditipu oleh ibu dari seorang selebritas yang menjadi populer berkat drama “ The World of The Married".

Sebagai bukti, "A" menyertakan teks percakapan antara mereka dan ibu yang dimaksud.

Dalam unggahannya, "A" menjelaskan dari Oktober 2015 hingga Agustus 2016 mereka telah bergabung ke dalam gye yang dijalankan oleh ibu itu.

Setiap bulannya mereka menyetorkan uang sebanyak 2,45 juta won.

Sebagai informasi, gye adalah semacam bank swasta tradisional yang populer di Korea, di mana para anggotanya mengumpulkan sejumlah kecil uang dan secara bergiliran menerima pembagian sekaligus.

"A" mengatakan, pada September 2016, ketika mereka seharusnya menerima pembagian uang itu, sang ibu justru keluar dari kelompok mereka.

"A" berniat melaporkan ibu tersebut, tetapi akhirnya sang ibu menghubunginya.