KaltengPedia - Inovasi SIMPUN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

BANJARMASINPOST.CO.ID, KaltengPedia - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), beralamat di Jalan Pemuda Kilometer 6 Nomor 30a, Kota Kuala Kapuas.

Disdukcapil Kapuas dipimpin Ruseni, selaku kepala dinas dan Sipie S Bungai sebagai sekretaris.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disdukcapil Kabupaten Kapuas, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.

Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Disdukcapil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:

a. Seksi Identitas Penduduk

b. Seksi Pindah Datang Penduduk

c. Seksi Pendataan Penduduk

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

a. Seksi Kelahiran

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi