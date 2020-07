LINK Live Streaming RCTI Juventus vs Lazio di TV Online RCTI+ Liga Italia, Cristiano Ronaldo Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming RCTI+ Juventus vs Lazio di Liga Italia malam ini, Cristiano Ronaldo tetap jadi andalan.

Siaran Langsung RCTI Juventus vs Lazio di ajang Liga Italia 2019/2020, Selasa (20/7/2020) pukul 02.45 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Sports.

Link Live Streaming Juventus vs Lazio di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI di Rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Partai Grande Partita antara Juventus vs Lazio akan berlangsung di Stadion Allianz, Turin.

Juve sementara memuncaki klasemen dengan raihan 77 poin, sedangkan Lazio berada di urutan keempat dengan 69 poin.

Kompetisi masih menyisakan lima pertandingan bagi mereka.

Namun, pertandingan nanti bakal dipimpin oleh wasit Daniele Orsato.

Dilansir dari Kompas.com, Orsato, yang beberapa kali memimpin laga kualifikasi Piala Dunia 2014 dan Euro 2012, dikenal sebagai wasit pro-Juventus.

Pada laga yang dihelat di Stadion Allianz itu, Orsato memberikan hadiah penalti bagi Juventus yang kemudian gagal dieksekusi Cristiano Ronaldo.

Dua tahun silam, Orsato juga memicu kontroversi. Hal itu setelah dirinya memimpin laga Inter vs Juventus dalam lanjutan Serie A 2018-2019.