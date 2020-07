LINK Live Streaming RCTI! Streaming Juventus vs Lazio di TV Online RCTI Plus, Kick Off Jam 02.45 WIB

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, merayakan golnya bersama Paulo Dybala (kiri) dalam laga Liga Italia melawan Lazio di Stadion Olimpico, Sabtu (7/12/2019). Saksikan Live Streaming RCTI malam ini yang akan menyiarkan langsung Liga Italia big match antara Juventus vs Lazio.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming RCTI malam ini yang akan menyiarkan langsung Liga Italia big match antara Juventus vs Lazio.

Live Streaming RCTI laga Juventus vs Lazio di ajang Liga Italia berlangsung pada Selasa (20/7/2020) dinihari.

Live Streaming Juventus vs Lazio bisa ditonton gratis melalui laman Video Streaming www.rctiplus.com atau Aplikasi RCTI Plus mulai jam 02.45 WIB (Kick Off).

Live Streaming Juventus vs Lazio di Liga Italia malam ini juga dapat diakses melalui Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan laman Video Streaming Vidio.com (berbayar).

Partai Juventus vs Lazio dalam lanjutan Liga Italia pekan 34 ini akan berlangsung di Stadion Allianz, Turin.

Juventus sementara memuncaki klasemen dengan raihan 77 poin, sedangkan Lazio berada di urutan keempat dengan 69 poin.

Cristiano Ronaldo dkk kini berjarak lima angka dari Inter Milan yang berada tepat dibawahnya.

Sementara itu, Napoli juga membutuhkan kemenangan agar kembali masuk ke zona tiga besar.

Pasukan Simone Inzaghi, yang saat ini berada di posisi keempat bakal naik ke posisi ketiga klasemen jika mampu meraih 3 poin.

Jika melihat pertemuan kedua tim pada musim 2019-2020, Lazio lebih diunggukan di pertandingan itu.