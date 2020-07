Beri Dukungan Pada BLACKPINK, Rapper T.O.P BigBang Rela Jadi Wanita di Video How You Like That

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tingkah kocak ditunjukkan Choi Seung-hyun atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya, T.O.P BigBang saat memberikan dukungan kepada juniornya, BLACKPINK.

T.O.P adalah rapper, penyanyi sekaligus aktor dan model yang terkenal dengan grupnya Big Bang.

Kolumnis Billboard K-Town menyatakan bahwa T.O.P terkenal akan suaranya yang dalam dan gaya rapnya yang khas serta unik.

Di sela-sela kesibukannya, T.O.P BigBang tetap berusaha memberikan dukungan untuk juniornya di YG Entertainment.

Seperti belum lama ini, T.O.P memberikan dukungan untuk Blackpink lewat Instagram pribadinya.

Beda dari musisi lainnya, T.O.P menyampaikan dukungannya dengan cara yang kocak.

Pada Senin (20/7/2020), rapper BigBang ini mengunggah video pendek buatan salah satu penggemarnya.

T.O.P membagikan ulang video editan penggemar berakun @wendy_chaiwawa.

Klip itu menampilkan beberapa adegan dari video musik Blackpink, 'How You Like That'.

Lucunya, penggemar tersebut mengedit wajah member Blackpink dengan T.O.P.