Kebiasaan Mulan Jameela di Rumah Diungkap Ahmad Dhani, Ibu Tiarani Nonton Drakor Sampai Malam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi sekaligus anggota DPR RI Mulan Jameela ternyata juga ketagihan nonton drama korea. Fakta tersebut diungkapkan oleh sang suami, Ahmad Dhani

Kebiasaan itu Tiarani Savitri ini terungkap dalam sebuah vlog yang diunggah di kanal Youtube Ari Lasso TV pada Senin (20/7/2020) kemarin.

Saat itu, Ari yang tengah mengunjungi Dhani menanyakan keberadaan Mulan Jameela.

Dhani pun menyebut jika sang istri tengah asyik menonton drama korea di kamar.

Mendengar pernyataan Dhani, Ari langsung terkejut.

"Mulan udah tidur?" tanya Ari Lasso.

"Belum, nonton drakor," jawab Dhani.

Ahmad Dhani sesumbar tak bakal kecanduan drama korea

"Pasti The King, Crash Landing on You gitu kan?" sahut Ari. Dhani pun mengaku tak tahu drama korea apa yang tengah ditonton sang istri.

Ari pun mengaku jika seluruh anggota keluarganya saat ini tengah demam drama korea.