Kehadiran Richard Kyle di Ulang Tahun Putra Jessica Iskandar Disorot, Tepis Isu Putus Ibu El Barack?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kehadiran artis Richard Kyle di ulang tahun putra Jessica Iskandar, El Barack Selasa (21/7/2020) disoroti.

Pasalnya, beberapa waktu terakhir hubungan Jessica Iskandar dan Richard Kyle dikabarkan sedang renggang.

Terlebih, kakak Jessica Iskandar, Erick Bana juga sempat membuat beberapa tulisan yang membuat warganet berspekulasi kalau itu ditujukan untuk Richard.

Kabar antara Jedar dan Richo itu pun heboh di internet dan beberapa kali masuk akun gosip.

Namun unggahan Instagram Jessica Iskandar, Selasa (21/7/2020) lagi-lagi membuat publik bertanya-tanya.

Ia membagikan foto suasana perayaan ulang tahun El Barack Alexander yang ke-6.

Berlatar balon warna warni juga karakter Power Ranger, Jedar, Richo, serta El Barack berpose bersama.

Ketiganya nampak tersenyum ke kamera.

Di foto itu, Jedar mengenakan kostum Ranger Pink sementara Richard Kyle mengenakan kostum ranger hitam.

"Happy birthday EL Barack you mean so much to me! I am so proud of you! I love you @alexanderbarackel @richo_kyle

Decor @graceandireneteam

Cake @princesbake," tulis sahabat Nia Ramadhani itu.