LINK Live Streaming TV One ILC Malam Ini via Youtube TVOne, Membahas Drama Djoko Tjandra

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming TV One yang menyajikan Indonesia Lawyers Club (ILC) malam ini yang membahas mengenai Djoko Tjandra Selasa (21/7/2020).

Live Streaming ILC TV One malam ini bisa ditonton mulai jam 20.00 WIB.

Live Streaming TV One ILC malam ini bisa ditonton melalui laman TV One maupun tayangan Video Streaming Youtube TV One.

ILC malam ini akan membahas mengenai siapa sutradara dari drama pelarian buron kasus Bank Bali, Joko Tjandra.

Mulai dari pembuatan e-ktp & paspor, pengajuan PK hingga terbitnya ‘surat jalan’.

Hingga kini, sudah ada tiga jenderal polisi yg dicopot dr jabatannya.

Saksikan pembahasannya di acara ILC yang disiarkan langsung TV One mulai pukul 20.00 Wib.

LIVE STREAMING TV ONE

Link Live Streaming ILC di TV One malam ini dapat diakses dengan mengklik tautan berikut ini :

