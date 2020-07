Penampakan Rumah Bos Film Manoj Punjabi, Boy William Takjub Di Ruang Bawah Tanah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manoj Punjabi rupanya memiliki rumah bak hotel bintang lima.

Ya, dia sosok produser terkenal di Indonesia, saat dikunjungi Boy William terungkap ternyata memiliki sederet fasilitas mewah di dalam rumahnya tersebut.

Hal itu diungkap melalui vlog Boy William dilansir TribunJakarta pada Selasa (21/7/2020).

Boy William saat itu berkesempatan mengunjungi rumah pemilik MD Entertainment.

Dengan tangan terbuka, Manoj Punjabi mempersilahkan Boy untuk melihat setiap sudut ruangan di rumah mewahnya.

Memasuki garasi, terlihat beberapa mobil mewah antik yang terparkir.

Kemudian, Boy William diajak Manoj Punjabi melewati lobi rumahnya.

"Oh My God! It's feel very spacious!" ujar Boy William.

Lebih lanjut, Manoj Punjabi mengajak Boy menuju ruang gym yang tak kalah luas dan dipenuhi dengan alat angkat beban.

"Istri saya suka tempat ini," tutur Manoj Punjabi.