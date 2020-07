Akhirnya, Hubungan Prilly Latuconsina dan Aliando Pasca Bocornya Rekaman Diungkap Pada Melaney

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diawal memulai karir sebagai seorang pesinetron, Prilly Latuconsina merupakan seorang aktris yang tak bisa dilepaskan dengan sosok Aliando Syarief.

Keduanya kerap dipasangkan dan dijodohkan setelah dipertemukan sebagai pasangan dalam sinetron Ganteng - Ganteng Serigala yang berhasil menarik perhatian publik sekitaran tahun 2014.

Berhasil memerankan figur sepasang kekasih, Prilly dan Aliando diketahui kerap kali dicerca berbagai pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya status jalinan hubungan mereka saat berada diluar lokasi syuting.

Enam tahun berlalu, terungkap bahwa ternyata kini hubungan Prilly dan Aliando tak lagi sedekat dulu, Prilly bahkan mengungkapkan bahwa ia sudah tak lagi menjalin komunikasi dengan pria berdarah Arab tersebut.

• Sule Tuding Dede Sunandar Main Perempuan, Ayah Rizky Febian Marah Depan Raffi Ahmad

• Boyband BTS Tampil Tanpa Tiket Juga Ada NOAH Band, Catat Tanggalnya, Army Siap-siap !

• Vicky Prasetyo Ungkap Kondisi Susah Di Rutan Salemba, Pasal Berlapis Jerat Mantan Suami Angel Lelga

Hal itu terungkap melalui sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Melaney Ricardo pada Senin, (20/7/2020).

"Dulu ya kita best friend banget, like he one of my best friend cuma ya gak tau ya.

Mungkin dia pengen fokus sendiri it's okay itu pilihan orang.

Tapi jujur aku masih menganggap dia temen deket aku walaupun kita udah gak kontekan cuma misalnya suatu saat nanti dia butuh aku ya i'll be there," ungkap Prilly.

Tak hanya itu, Melaney kemudian juga mencoba menyinggung kembali perihal insiden bocornya rekaman percakapannya Prilly dengan Gritte Agatha yang diduga sedang membicarakan Aliando.

"One day balik lagi you got problem, long ago yang sempet i thought it going to ruin your career.