Komentar Jessica Iskandar Muncul di Postingan Richard Kyle Setelah Disebut Saling Unfollow Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Jessica Iskandar kedapatan tulis komentar pada postingan Richard Kyle soal El Barack. Saat ini keduanya masih saling unfollow di Instagram.

Diketahui, El Barack Alexander putra semata wayang Jessica Iskandar telah genap berusia 6 tahun.

Bocah yang akrab disapa El tersebut berulang tahun pada Selasa (21/7/2020) lalu.

Jessica Iskandar pun tampak menyiapkan perayaan sederhana di rumahnya untuk sang putra.

Pada momen itu pula sosok Richard Kyle tampak hadir dengan membawa kado sebuah sepeda.

Hal itu langsung menjadi perhatian, mengingat hubungan Richard dan Jessica disebut-sebut sedang merenggang setelah keduanya kedapatan saling unfollow Instagram.

Richard sempat mengunggah foto El di Instagramnya di hari yang sama.

Ia juga menulis caption berisi doa untuk El Barack.

"Dear El Barack,

you are someone that stole my heart from the very first time I met you.