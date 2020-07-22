Liga Inggris
LINK Live Streaming Man United vs West Ham di TV Online Liga Inggris Mola, De Gea Bisa Absen
Live Streaming Man United vs West Ham bisa ditonton melalui TV Online Sepakbola Mola TV Kamis (23/7/2020) dinihari.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan Live Streaming Liga Inggris malam ini akan dibuka laga menarik Manchester United vs West Ham United.
Live Streaming Man United vs West Ham bisa ditonton melalui TV Online Sepakbola Mola TV Kamis (23/7/2020) dinihari.
Live Streaming TV Online Mola TV laga MU vs West Ham bisa ditonton mulai jam 00.00 WIB (Kick Off).
Live Streaming Manchester United vs West Ham United di Liga Inggris bisa disaksikan pula melalui Aplikasi Mola TV dan platform Mola TV.
Kecil kemungkinan bagi kiper Manchester United, David de Gea, diturunkan pelatih Ole Gunnar Solskjaer ketika menjamu West Ham United malam ini.
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Setelah takluk dari Chelsea di semifinal Piala FA, Manchester United akan berusaha keras meraih kemenangan dalam dua laga terakhir pada kompetisi Liga Inggris.
David de Gea, yang melakukan kesalahan berujung gol kedua Chelsea di Piala FA, kemungkinan besar akan dicadangkan Ole Gunnar Solskjaer.
Hal itu diungkapkan Solskjaer yang memberi sinyal akan menurunkan pemain dalam kondisi prima.
"Anda harus melakukan perubahan yang besar dalam skuad," ucap Ole Gunnar Solskjaer seperti dilansir BolaSport.com dari Mirror.
"Setiap posisi sama pentingnya dalam tim yang saya tangani sehingga Anda harus melakukan apa yang benar untuk klub," kata eks striker Setan Merah itu menambahkan.
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