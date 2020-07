LINK Live Streaming RCTI Inter Milan vs Fiorentina, Juga Live TV Online Bein Sports 2 Malam ini

Bek Fiorentina, David Astori, mengungguli penyerang Inter Milan, Mauro Icardi, dalam perebutan bola di udara pada pertandingan Serie A di Stadion Artemio Franchi, Sabtu (22/4/2017). Saksikan Live Streaming RCTI malam ini yang menyuguhkan laga Inter Milan vs Fiorentina Kamis (23/7/2020) dinihari dalam lanjutan pekan 35.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming RCTI malam ini yang menyuguhkan laga Inter Milan vs Fiorentina Kamis (23/7/2020) dinihari dalam lanjutan pekan 35.

Live Streaming RCTI Plus laga antara Inter Milan vs Fiorentina bisa ditonton mulai jam 02.45 WIB (Kick Off).

Selain itu, Live Streaming Inter Milan vs Fiorentina Liga Italia malam ini bisa pula disaksikan melalui layanan Video Streaming Vidio.com (Bein SPorts 2).

Jelang laga Inter vs Fiorentina, Romelu Lukaku berpeluang masuk dalam daftar pemain Inter Milan yang mampu mencetak minimal 30 gol dalam satu musim.

Romelu Lukaku sudah mencetak 27 gol di semua kompetisi musim ini.

Perinciannya: 21 di Liga Italia, 2 di Coppa Italia, dan 4 di kompetisi antarklub Eropa.

Hanya butuh 3 gol lagi bagi Romelu Lukaku untuk mengoleksi 30 gol musim ini.

Dilansir dari bolasport.com, Lukaku masih punya 4 pertandingan Liga Italia dan mungkin beberapa laga di Liga Europa sebagai kesempatan untuk menambah koleksi golnya.

Yang terdekat adalah duel menghadapi Fiorentina pada pekan ke-35 Liga Italia, Rabu (22/7/2020) di Giuseppe Meazza.

Inter Milan sendiri memang membutuhkan Lukaku untuk terus mencetak gol-gol penting.