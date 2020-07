LINK Live Streaming RCTI - Parma vs Napoli Liga Italia Malam Ini, Nonton Gratis Kick Off 00.15 WIB

Dries Mertens membalas dukungan penonton di Stadion San Paolo seusai laga Serie A antara Napoli dan Torino, 6 Mei 2018. Siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini menyajikan laga Parma vs Napoli di ajang Liga Italia pekan 25 Kamis (22/7/2020) dinihari.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming RCTI malam ini sajikan laga Parma vs Napoli dalam lanjutan Liga Italia pekan 35.

Siaran langsung dan Live Streaming RCTI laga Parma vs Napoli di ajang Liga Italia berlangsung Kamis (22/7/2020) dinihari.

Live Streaming TV Online RCTI Plus laga Parma vs Napoli bisa ditonton mulai jam 00.15 WIB.

Selain melalui TV Online RCTI Plus, Live Streaming Parma vs Napoli di Liga Italia malam ini dapat diakses juga ditonton melalui tayangan Video Streaming Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

• Jadwal Live Streaming RCTI Inter Milan vs Fiorentina Liga Italia Malam Ini, Nonton TV Online RCTI+

• LIVE Streaming Liga Inggris : Link Liverpool vs Chelsea Malam Ini, Ini Cara Nonton TV Online Mola TV

• LINK Live Streaming Man United vs West Ham di TV Online Liga Inggris Mola, De Gea Bisa Absen

Napoli wajib menang demi meraih posisi 5 di Klasemen Liga Italia saat ini.

Sedangkan laga ini tidak akan mengubah posisi Parma di papan tengah klasemen Liga Italia.

Peluan Napoli untuk menang pun cukup besar.

Di samping tim lawan yang tidak memiliki motivasi yang besar untuk wajib meraih emenangan,

pasukan Gennaro Gattuso belum merasakan kekalahan dalam 5 laga terakhir.

* Head to head Parma vs Napoli (5 Pertemuan Terakhir) :

15/12/2019 Napoli vs Parma 1-2