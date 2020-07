Posting Foto Bareng Via Vallen, Rhoma Irama Bikin Heboh Fans, Ayah Ridho Rhoma: Coming Soon

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bagi penggemar Rhoma Irama dan Via Vallen, dua pedangdut top ini bakal memberikan kejutan. Bahkan, ayah Ridho Rhoma memposting kejutan.

Kabarnya, Rhoma Irama akan berkolaborasi dengan Via Vallen dalam waktu dekat ini.

Si Raja Dangdut mengumumkan kabar tersebut melalui akun instagram miliknya, @rhoma_official pada Selasa 21 Juli 2020.

"New Project Coming Soon! New Project Coming Soon! #RhomaIrama #ViaVallen," tulis Rhoma.

• Foto Jadul Bareng Nikita Mirzani dan Baim Wong Diposting, Jeremy Thomas Tulis Soal Banyak Tawa

• Amukan Ayu Ting Ting di Instagram Atta Halilintar Bikin Heboh, Imbas Ibu Bilqis Dikatai Warganet?

Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar netizen (warganet).

Kebanyakan mereka mengaku tidak sabar menunggu karya Raja Dangdut dan Raja Koplo itu.

@wahyu_dwiastuti : "Wihhhh..., tak sabar menanti"

@lalaalayubi2 : "Sampe kangen liat pak haji nyanyi"

Sementara, akun instagram Via Vallen juga memposting hal serupa.

"Pak guru, not ini apa namanyaa?" tulisnya di akun instagram @viavallen.