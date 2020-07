Terungkap Alasan Ari Lasso Diajak Gabung Dewa 19, Ahmad Dhani: Ilmu Slank Tidak Tinggi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rasa penasaran dirasakan Penyanyi Ari Lasso, soal alasan Ahmad Dhani mengajaknya bergabung dengan Dewa 19.

Nah, hingga akhirnya lewat kanal YouTube terbaru Ari Lasso berjudul “Konten Bahaya Ahmad Dhani! Dari Tawuran, Usir Setan, Santet sampe Kekuasaan”, rasa penasaran itu terjawab.

“Ya satu-satunya vokalis yang ta kenal ya cuman Ari Lasso. Kebetulan waktu itu ada perubahan konsep main fusion ke pop rock,” kata Ahmad Dhani dikutip Kompas.com, Rabu (22/7/2020).

Dhani bercerita saat itu dia mengajak Ari Lasso untuk bergabung dengan bandnya Down Beat.

Kebetulan Ahmad Dhani dan Ari Lasso punya selera musik yang sama yakni TOTO dan Chicago.

“Kebetulan ada satu grup band yg mempertemukan kita. Dulu Ari Lasso penggemar Bon Jovi. Titik temunya TOTO, ketika itu Ari Lasso sukses menyanyikan lagu Chicago, ‘Hard To Say I’m Sorry’” tutur Ahmad Dhani.

Dan yang menarik, Ari Lasso bersama Down Beat berhasil menyanyikan lagu ‘Hard To Say I’m Sorry’.

Dari sinilah yang membuat banyak radio di Surabaya memutar lagu tersebut.

“Sukselah waktu itu, konser Down Beat feat Ari Lasso. Suksesnya itu setelah kita nyanyi ‘Hard To Say I’m Sorry’, waktu itu semua Radio Surabaya putar lagu itu,” tambah Ahmad Dhani.

Kemudian, Down Beat berganti nama menjadi Dewa 19 yang mana Ari Lasso sebagai vokalis.