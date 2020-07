UPDATE Covid-19 Kalsel, Banyak Sembuh, Begini Kata Paman Birin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat cepat.

Hal ini terbukti dari tingkat kesembuhan pasien Covid-19 yang banyak sembuh.

Bahkan data hari ini, Rabu (22/7/2020), GTPP Covid-19 melaporkan 2.236 yang sembuh secara total dan yang positif sebanyak 5.216.

"Alhamdulillah. ini berkat kerjakeras dari semua pihak yang mendukung. terutama tim medis di Kalsel. Kami sudah arahkan agar pasien yang terkena Covid-19 supaya cepat sembuh dengan berikan pelayanan kepada pasein se-riang mungkin. Buat pasien senang. Kalau takut duluan, bagimana mau menyembuhkan," ucap Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin.

Pasien Covid-19 sembuh sebanyak 202 orang berasal dari Karantina di Kabupaten Tanahlaut (Tala) 71 orang , Kabupaten Kotabaru 1 orang , Isolasi Mandiri di Kabupaten Tapin 18 orang , Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 20 orang) , Isolasi Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 5 orang dan Karantina di Kabupaten Tabalong 18 orang.

Menurut Pelaksana Tugas BPBD Kalsel, Roy Rizali Anwar, tingkat kesembuhan pasien ini karena semua pihak termasuk tenaga medis yang memberika sudah pelayanan dimaksimal dan tenaganya. Termasuk, pelayanan karantina khusus di beberapa tempat yang juga terlayani dengan baik.

Selain itu, sambung Roy Rizali Anwar, banyak sembuh karena tingkat membacanya sampel swab dari alat Polymerase Chain Reaction (PCR) sudah semakin baik dan kian cepat.

Lelaki yang juga Wakil Ketua Harian GTPP Covid-19 Provinsi Kalsel ini, mengatakan, memang belum seluruhnya alat PCR beroperasi.

Fasilitas pengujian swab tersebar di beberapa tempat. Laboratorium BBTKLPP kapasitas 500 per hari, RSUD Ansari Saleh 186 per hari, RSUD Ulin 728 per hari, Litbangkes 48 per hari, RSUD Boejasin 188 per hari, dan RS Bhayangkara 188 per hari.

"Alat di RSUD Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanahlaut sudah diinstal, operasional setelah supervisi dari BBTKLPP," imbuhnya.