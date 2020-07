Amarah Ruben Onsu Saat Ditelepon Perempuan, Ngaku-ngaku Pacar Betrand Peto Pada Suami Sarwendah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menginjak usia remaja, rupanya kini Ruben Onsu mulai memberikan perhatian lebih kepada putra sulungnya Betrand Peto.

Ruben tak mau lengah dengan pergaulan sang anak, terungkap, ternyata suami Sarwendah ini bahkan menyediakan seorang ajudan untuk menjaga putranya itu.

Terkenal memiliki hubungan yang sangat dekat, Ruben ternyata memiliki kepercayaan yang sangat tinggi pada Betrand.

Bahkan saat menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku sebagai teman Betrand disekolah, Ruben tak serta merta langsung mempercayai ucapannya yang membeberkan perihal sikap buruk Betrand di sekolah.

Pada mulanya Ruben menerima sebuah telpon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Cindy dan bersekolah bahkan sekelas dengan Betrand.

Dia kemudian mengaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Onyo hingga merasa terbawa perasaan.

"Jadi gini Om aku ini nih sudah sahabat sama Betand tuh udah lama banget udah empat bulanan gitu lah, like we are best friend right and than i feel like kind of baper gitu om with him because dia tuh apa ya baik ama aku kaya perhatian gitu tapi tuh ternyata kaya gitu tuh cuman mau nyontek aku doang," jelasnya.

Terkejut dengan penuturan dari perempuan tersebut, Ruben kemudian mengeluarkan jawaban menohok untuk membela putranya dan Sarwendah.

"Gimana nyontek orang udah lama juga dia sekolah dari rumah, kapan? orang udah lama gak sekolah," jawa Ruben.

Ia kemudian juga menuturkan bahwa selama bersekolah dari rumah Ruben selalu senantiasa mengawasi Betrand.