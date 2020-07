BLACKPINK Siap Rilis Single Baru Lagi, Nama G-Dragon dan Ariana Grande Disebut

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagu How You Like That yang menandai comeback-nya BLACKPINK di tahun 2020 suskes besar.

Meskipun begitu, girls group yang digawangi Lisa, Jisoo, Rose dan Jennie BLACKPINK itu siap merilis single baru lagi.

YG Entertainment selaku manajemen artis yang menaungi BLACKPINK pun kembali memberikan bocoran mengenai single terbaru itu.

Seperti diketahui, lagu How You Like That BLACKPINK yang dirilis pada 26 Juni 2020 mendapat sambutan luar biasa. Saat ini video musiknya di Youtube telah ditontong lebih dari 331 juta kali.

Kini, tak hanya merilis teaser poster, YG Entertainment juga memberikan bocoran judul lagu baru Blackpink.

Menurut situs resmi YG Entertainment, single baru Blackpink berjudul 'FFF'.

Tentu saja 'FFF' bukan judul sesungguhnya, melainkan hanya sebuah singkatan.

Sama seperti sebelumnya, YG Entertainment juga hanya membubuhkan keterangan HYLT saat membagikan teaser lagu 'How You Like That'.

Berdasarkan YG Entertainment, single terbaru Blackpink ini akan dirilis dalam 'format khusus'.

Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih detail terkait format khusus yang dimaksud.

Jika melihat teaser posternya, tampaknya konsep single terbaru Blackpink akan lebih santai dan menyenangkan.