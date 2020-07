Demi Lovato Bertunangan dengan Max Ehrich, Cinta Berawal Dari Saling Goda di Media Sosial

(REPRO BIDIK LAYAR VIA ddlovato )

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Demi Lovato kini tengah berbahagia. Penyanyi berusia 27 tahun tersebut baru saja resmi bertunangan dengan kekasihnya, Max Ehrich.

Ya, Max Ehrich melamar Demi Lovato di pinggir pantai pada Rabu malam.

"Ketika aku masih kecil, ayahku selalu menyebutku sebagai 'rekan kecil', sesuatu yang mungkin terdengar aneh tanpa aksen koboy selatannya. Bagiku itu tetap masuk akal," tulis Demi Lovato dalam unggahan di Instagramnya.

"Dan hari ini kata-kata itu masuk akal lagi tapi aku resmi akan menjadi rekan bagi orang lain," lanjutnya.

Pada unggahan itu, pelantun lagu "Sorry Not Sorry" tersebut juga mengungkapkan bagaimana perasaannya terhadap Max Ehrich selama ini.

Ia merasa bersyukur karena selalu dicintai sepenuh hati oleh Max.

"Kamu tidak pernah memaksaku untuk tetap menjadi diri sendiri. Kamu membuatku menjadi versi terbaik diriku sendiri," tambahnya.

Kini Demi Lovato tak sabar untuk segera melangkah ke pelaminan dengan Max Ehrich.

Percikan cinta Demi Lovato dan Max Ehrich pertama kali bersemi sejak keduanya saling goda di media sosial pada bulan Maret lalu. (*)

