Gigih dan Konsisten Berlatih, Ayu Raih Banyak Prestasi di Basket

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berprestasi sedari muda tentunya sesuatu yang membanggakan. Apalagi bisa berprestasi di cabang olahraga yang disukai tentu menyenangkan.

Tetapi prestasi itu tidak bisa didapat tanpa usaha dan juga latihan rutin serta konsisten.

Kecintaan Atlet Basket Ayuni Putri Kusumah membuat ia gigih dan konsisten menjalani latihan.

"Latihannya setiap pagi atau sore hari," Kata Ayu kepada Banjarmasinpost.co.id.

Karena sekarang tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan latihan dilapangan, , ia pun sekarang hanya latihan di rumah.

Karena konsistensinya Ayu sapaannya dalam cabang olahraga basket, Ayu pun banyak meraih prestasi dan kemenangan baik individu maupun bersama dengan timnya.

Adapun prestasi individu yang di raihnya di antaranya Most Valuable Player (MVP) Loop 3x3 2017, Developmental Basketball League (DBL) first team 2018, MVP DBL 2019, DBL first team 2019 dan MVP Kanaan cup 2019.

Sedangkan dengan tim Banjarbaru di antaranya Kejuaraan provinsi (Kejurprov) 2016 mendapatkan peringkat pertama, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2017 mendapatkan peringkat pertama, Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 2018 mendapatkan peringkat kedua, Kejurprov 2018 mendapatkan peringkat kedua dan Kejurprov 2019 mendapatkan peringkat kedua.

Selain itu, ia juga pernah bermain untuk membawa nama Kalsel di Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) di Solo. Namun, belum juara.

Sedangkan kejuaraan yang membawa nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjarbaru di antaranya PLN Cup 2017 meraih peringkag pertama, DBL Loop 3x3 pada 2017 meraih peringkat pertama, DBL 2018 meraih peringkat kedua, Sekolah Menengah Atas tujuh (SMAVEN) Cup peringkat pertama, Kedokteran cup peringkat kegita, DBL 2019 peringkat kedua, Kanaan peringka pertama, Dekan Cup Hukum meraih peringkag ketiga, Hut Pelaihari meraih peringkat pertama dan illuni peringkat pertama.

"Ketika di Weekend League Banjarbaru Ayu klub Kompas pada 2016, 2017 dan 2018.

