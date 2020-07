BLACKPINK Salip Ariana Grande, Subscriber YouTube Tembus 42,4 Juta

BLACKPINK How You Like That

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kesuksesan terus mengikuti groupgirls BLACKPINK. Tak hanya di Korea Selatan, fans grup yang digawangi Lisa, Rose, Jisoo dan Jennie BLACKPINK itu tersebar di penjuru dunia.

Bahkan, popularitas BLACKPINK menyalip penyanyi Amerika terkenal, Ariana Grande. Hal itu tampak dari jumlah subscriber Youtube BLACKPINK yang kini lebih banyak dari milik Ariana Grande.

YG Entertainment mengumumkan terhitung sejak pukul 08.00 KST, Jumat (24/7/2020), subscribers BLACKPINK telah melewati angka 42,3 juta.

Bahkan, hingga pukul 19.30 WIB, subscriber kanal YouTube BLACKPINK telah mencapai 42,4 juta.

Dengan pencapaian ini, Jisoo dkk telah melampaui raihan solois Ariana Grande yang sebelumnya punya 42,2 juta subcriber.

Posisi artis wanita dengan subcriber terbanyak sebelumnya dipegang oleh Taylor Swift dan Katy Perry.

YG Entertainment mengatakan mereka menyadari subscriber YouTube menjadi salah satu ukuran objektif yang menunjukkan popularitas dan ketenaran seorang artis.

"Mempertimbangkan bahwa YouTube memainkan peran penting dalam mempengaruhi perubahan di pasar musik global, rekor baru BLACKPINK ini adalah indikator yang sangat penting," tutur YG Entertainment.

Diketahui, BLACKPINK baru saja comeback pada 26 Juni 2020 dengan merilis pre single "How You Like That".

Single "How You Like That" menorehkan banyak prestasi. Salah satunya video musik yang mampu meraih 100 juta views tercepat dalam 24 jam.