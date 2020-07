Pemain AC Milan, Ismael Bennacer, merayakan gol bersama Davide Calabria dan Alexis Saelemaeker pada laga AC Milan vs Bologna di Stadion San Siro, Milan, 18 Juli 2020. LINK Live Streaming RCTI AC Milan vs Atalanta di Liga Italia, TV Online Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming AC Milan vs Atalanta di RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 dalam lanjutan Liga Italia dapat diakses dini hari ini.

Saksikan Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI + duel AC Milan vs Atalanta di Live Streaming TV Online Liga Italia malam ini. Live Streaming Beinsports 2 juga menyiarkan.

Live Streaming BeIN Sports 2 dan Live Streaming TV Online RCTI menyajikan Live Streaming AC Milan vs Atalanta di ajang Liga Italia 2019/2020, Sabtu (25/7/2020) pukul 02.30 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Sports.

Selain Siaran Langsung RCTI, duel AC Milan vs Atalanta bisa disaksikan via Live Streaming TV Online. Link Live Streaming RCTI + di Rctiplus.com, Live Streaming Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

AC Milan yang bertindak sebagai tuan rumah saat ini berada di peringkat keenam klasemen dengan koleksi 59 poin, hanya terpaut dua angka dari AS Roma di posisi kelima.

Jika mampu meraih kemenangan pada laga kali ini, skuad asuhan Stefano Pioli itu menggeser posisi AS Roma di posisi kelima.

Menjamu Atalanta di San Siro, Rossoneri - julukan AC Milan - mengusung misi balas dendam setelah kalah pada pertemuan pertama di Stadion Gewiss, 22 Desember 2019.

Saat itu, AC Milan menelan kekalahan 0-5 dari Atalanta.

Stefano Pioli mengaku bahwa mereka akan melawan tim sulit, tetapi ia juga optimistis bahwa skuad asuhannya mampu memberikan hasil yang terbaik di laga nanti.

"Kami sangat menyadari betapa sulitnya pertandingan ini," tutur Pioli pada sesi konferensi pers, Kamis (23/7/2020),dilansir dari Kompas.com.

"Atalanta memiliki statistik yang mengesankan musim ini," ujarnya.