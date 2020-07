Starategi Nia Ramadhani Hadapi Pelakor yang Coba Goda Ardi Bakrie, Ucap Tak Perlu Khawatir

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjadi seorang istri direktur sekaligus putra konglomerat tanah air, tentu tak mudah bagi Nia Ramadhani untuk mengamati setiap gerak gerik yang dilakukan suaminya Ardi Bakrie.

Menikah sejak tahun 2010 lalu, hingga kini rumah tangga pasangan tersebut hampir tak pernah diterpa berbagai isu miring hingga berhasil dikaruniai 3 orang anak.

Namun mengingat status serta pekerjaan Ardi Bakrie yang rawan akan godaan pelakor, Nia Ramadhani pun memberikan tanggapannya jika ada wanita yang berusaha mendekati suaminya itu.

Dilansir melalui video yang diunggah di channel youtube beepdo.com pada Jumat, (24/7/2020) Nia tampak tak mau ambil pusing perihal hal - hal yang dikhawatirkan akan mengganggu rumah tangganya itu.

"Yang penting kita jadi perempuan percaya diri aja gitu, kalau menurut aku soalnya kalau menjadi seorang istri kayanya udah percaya diri aja gak usah mikirin perempuan lain - perempuan lain,

it takes two to tango saat perempuan itu gangguin kalau lakinya gak mau gak bakal terjadi apa - apa kok, jadi gak usah repot mikirin orang - orang lain, karena saat terjadi ya berarti suami lo mau gitu," jelas Nia.

Mengaku tak pernah mengkhawatirkan jika ada godaan yang mungkin ditemui Ardi saat berada di luar rumah, Nia sampai berpesan agar para istri tak perlu membayangkan hal buruk perihal suaminya dan senantiasa selalu bersikap percaya diri.

"Kayanya menurut aku kalau masalah pelakor dari dulu zaman emak bapak gue atau dulu - dulu udah ada terus, makanya tapi kaya yang barusan aku jawab gak perlu kita mengkhawatirkan perempuan lain karena mau diganggu kaya apa kalau memang suaminya tidak mau gak akan terjadi apa - apa, gua pede aja udah," imbuh Nia.

Disinggung perihal izin jika suatu saat Ardi ingin menikah lagi, Nia menjawab bahwa ia tak ingin membayangkan atau mengandaikan hal tersebut. Nia beralasan lantaran itu dapat membawa hal negatif pada dirinya maupun keluarga walau hal tersebut belum pasti terjadi.

Alih - alih khawatir akan godaan pelakor terhadap suaminya, baru - baru ini Nia Ramadhani justru mengaku banyaknya mimpi yang berhasil diwujudkan setelah ia menikah dengan Ardi Bakrie.