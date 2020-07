Yayasan Pejuang Mulia Banjarmasin Akan Membagikan Daging Qurban dari Rumah ke Rumah

Editor: Edi Nugroho



BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441H Yayasan Pejuang Mulia (YPM) memiliki program Qurban Bersama Untuk Bersama periode (15/06/2020) sampai (27/07/2020).

Dengan rincian satu ekor Sapi Jantan Standar seharga Rp 17,5 Juta per ekor, atau 1/7 Rp 2,5 juta per orang. Sedangkan kambing jantan Rp 3 juta per ekor.

"Selain menerima dari donatur insyaallah tahun ini YPM juga akan berqurban," ungkap Ali Ramdani, Ketua YPM Banjarmasin. Jumat (24/07/2020).

Di tengah pandemi covid-19, YPM berencana akan membagikan hasil qurban langsung kerumah-rumah.

Untuk menghindari terjdinya kerumunan orang banyak, saat mengantre pembagian daging qurban.

Masyarakat yang ingin berqurban melalui YPM, bisa langsung mendatangi Kantor Sekretarian, maupun Asrama Yatim Dhu'afa. Atau bisa juga melalui rekening tabungan YPM Banjarmasin.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)