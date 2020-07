Ardi Bakrie Selalu Dikeliling Wanita Cantik, Begini Sikap Nia Ramadhani Agar Rumah Tangga Awet

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebagai seorang pengusaha kaya raya yang bisnisnya antara lain di dunia hiburan, sosok Ardi Bakrie selalu dikelilingi banyak wanita cantik.

Terlebih sosok suami Nia Ramadhani itu masih muda dan tampan serta ramah, tentulah menjadi pemikat bagi kaum hawa.

Namun hal itu rupanya tidak membuat Nia Ramadhani waswas Ardi akan berpindah ke lain hati. Ternyata ini rahasia sahabat Jessica Iskandar itu.

• Es Krim Cake Edisi BTS Mengecewakan, Fans Tuding Numpang Tenar Jungkook Cs

• Akhirnya, Konser Virtual Bertajuk Ruang Rindu Digelar Mawar de Jongh, Catat Tanggalnya

Menjadi seorang istri direktur sekaligus putra konglomerat tanah air, tentu tak mudah bagi Nia Ramadhani untuk mengamati setiap gerak gerik yang dilakukan suaminya Ardi Bakrie.

Menikah sejak tahun 2010 lalu, hingga kini rumah tangga pasangan tersebut hampir tak pernah diterpa berbagai isu miring hingga berhasil dikaruniai 3 orang anak.

Namun mengingat status serta pekerjaan Ardi Bakrie yang rawan akan godaan pelakor, Nia Ramadhani pun memberikan tanggapannya jika ada wanita yang berusaha mendekati suaminya itu.

Dilansir melalui video yang diunggah di channel youtube beepdo.com pada Jumat, (24/7/2020) Nia tampak tak mau ambil pusing perihal hal - hal yang dikhawatirkan akan mengganggu rumah tangganya itu.

"Yang penting kita jadi perempuan percaya diri aja gitu, kalau menurut aku soalnya kalau menjadi seorang istri kayanya udah percaya diri aja gak usah mikirin perempuan lain - perempuan lain,

it takes two to tango saat perempuan itu gangguin kalau lakinya gak mau gak bakal terjadi apa - apa kok, jadi gak usah repot mikirin orang - orang lain, karena saat terjadi ya berarti suami lo mau gitu," jelas Nia.

Mengaku tak pernah mengkhawatirkan jika ada godaan yang mungkin ditemui Ardi saat berada di luar rumah.