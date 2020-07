Dinyatakan Sembuh dari Covid-19, Mel Gibson Rutin Konsumsi Remdesivir Selama Pengobatan

BANJARMASINPOST.CO.ID -Kabar gembira datang dari aktor senior Hollywood, Mel Gibson. Mel dinyatakan telah terbebas atau sembuh dari Covid-19.

Dilansir dari USAToday, Sabtu (24/7/2020), aktor kelahiran 3 Januari 1956 itu dinyatakan sudah pulih sepenuhnya dari Covid-19.

Sebelumnya, bintang film Braveheart ini diketahui sempat dirawat di rumah sakit di Los Angeles karena dinyatakan positif terinfeksi virus corona pada April 2020.

Saat menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit, Mel Gibson disebut mengonsumi obat Remdesivir.

Remdesivir diketahui adalah antivirus yang awalnya dikembangkan untuk mengobati ebola. Sayangnya, antivirus itu tidak diizinkan penggunaan luasnya oleh Departemen Makanan dan Obat Amerika.

Tetapi, Remdesivir bisa digunakan dalam keadaan darurat kepada pasien Covid-19.

Sutradara Mel Gibson menghadiri pemutaran perdana film terbarunya, Hacksaw Ridge, di Festival Film Venice 2016 di Venice Lido, Italia, Minggu (4/9/2016) ((AFP/FILIPPO MONTEFORTE))

Sebelum diketahui terinfeksi virus corona, Maret 2020, Mel Gibson terlihat berada di sebuah toko bahan pangan di California bersama kekasihnya Rosalind Ross.

Gibson dinyatakan positif hanya beberapa minggu setelah Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson terkena virus tersebut.

Mel Gibson dikenal tidak hanya sebagai aktor yang membintangi sejumlah judul film laris, tapi juga seorang sutradara.

Beberapa judul film yang pernah disutradarainya antara lain Braveheart (1995), Apocalypto (2006), The Passion of the Christ (2004).