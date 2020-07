Drakor Baru When I Was Prettiest, Ji Soo Terlibat Cinta Segitiga dengan Im Soo Hyang dan Ha Seok Jin

Drama berjudul When I Was The Prettiest dibintangi Ji Soo, Im Soo Hyang, dan juga Ha Seok Jin.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu lagi drama baru negeri ginseng hadir. Drama terbaru Stasiun TV asal Korea MBC berjudul When I Was The Prettiest akhirnya merilis poster pertama mereka.

Drama berjudul When I Was The Prettiest ini menyatukan aktor-aktor ternama seperti Ji Soo, Im Soo Hyang, dan juga Ha Seok Jin.

Seperti diketahui, kepopuleran aktris Im Soo Hyang tidak perlu diragukan lagi. Kariernya pun semakin melejit dengan perannya sebagai Kang Mi Rae dalam drama My ID Is Gangnam Beauty, beradu akting dengan si tampan Cha Eun Woo.

Selain aktor cantik ini, ada pula aktor tampan Ji Soo sebagai lawan mainnya dalam drama terbaru MBC ini.

Berbeda dengan Im Soo Hyang, Ji Soo sudah begitu terkenal sebagai sosok aktor pembantu pria yang selalu sukses mencuri perhatian netizen.

Sebut saja perannya di drama Page Turner, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, hingga Strong Woman Do Bong Soon.

Memiliki pesona yang tak terelakan, Ji Soo justru dikenal mendapat peran sadboy karena memerankan tokoh yang tak bisa mendapatkan cintanya.

Dalam poster drama When I Was Prettiest yang baru diunggah akun Instagram @mbcdrama_now pada Jumat (24/7/2020), penggemar nampak mendeteksi bahwa Ji Soo akan kembali menjalani cinta bertepuk sebelah tangan.

Unggahan akun resmi MBC merilis poster drama When I Was Prettiest yang seakan memberikan kode Ji Soo akan jadi Sadboy lagi (Instagram/@mbcdrama_now)

Dalam poster tersebut nampak Im Soo Hyang dan Ha Seok Jin tengah duduk berdua sambil memahat keramik.

Dengan cahaya yang begitu hangat, tergambar ekspresi bahagia di antara keduanya.