Drakor It's Okay Not To Be Okay Makin Seru, Ada Konflik Baru Kakak Adik Kim Soo Hyun dan Oh Jung Se

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penggemar drama Korea It's Okay Not To Be Okay, pasti udah nggak sabar menyaksikan episode selanjutnya.

Kisah makin seru lantaran dalam preview terbaru It's Okay Not To Be Okay, penonton bisa melihat bagaimana konflik yang muncul antara Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) dan Moon Sang Tae (Oh Jung Se).

Dilansir dari Soompi, pekan lalu, Moon Sang Tae (Oh Jung Se), mendengar desas-desus bahwa Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) dan Go Moon Young (Seo Ye Ji) akan menikah.

Setelah mendengar desas-desus ini, Moon Sang Tae menyerang Moon Kang Tae karena takut ditinggalkan.

Tak hanya itu, Moon Sang Tae yang menderita autisme juga mengungkapkan rasa sakit yang telah dipendam setelah kejadian di sungai beku ketika mereka masih anak-anak.

Pada akhirnya, kedua bersaudara itu saling berbaikan.

Namun, pada episode yang akan datang, kita melihat keduanya dalam konflik sekali lagi.

Dalam preview, terlihat Moon Sang Tae memegang celengan seolah-olah akan melemparkannya.

Preview drama It's Okay Not To Be Okay (Soompi)

Setelah itu, Moon Sang Tae pun berbaring memunggungi adiknya.

Selain itu, akhir episode sebelumnya menunjukkan Park Ok Ran (diperankan oleh Kang Ji Eun), seorang pasien di rumah sakit, meninggalkan fasilitas dan pergi ke rumah Go Moon Young.

Park Ok Ran bahkan menyanyikan lagu 'Selamat Uang Tahun' ketika Go Moon Young membuka pintu.

Moon Kang Tae, yang mendengar Park Ok Ran telah melarikan diri, bergegas mencari Go Moon Young.

Karena drama telah menghilangkan petunjuk bahwa Park Ok Ran mungkin menjadi ibu Go Moon Young, yang dianggap meninggal, pemirsa menantikan pertemuan kedua karakter dalam episode mendatang.

Wah, sudah siap menonton? (*)

