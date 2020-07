LINK RCTI! Live Streaming Genoa vs Inter Milan Liga Italia Malam Ini, Peluang Geser Atalanta

Ilustrasi - Genoa vs Inter Milan Live Streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming RCTI malam ini menyajikan laga Liga Italia antara Genoa vs Inter Milan Minggu (26/7/2020) dinihari.

Dilansir dari laman resminya, Live Streaming Genoa vs Inter Milan yang disiarkan via Live Streaming RCTI Plus bisa ditonton secara gratis mulai jam 00.30 WIB.

Selain melalui RCTI, Live Streaming Genoa vs Inter Milan bisa juga ditonton melalui tayangan dan Live Streaming TV Online Beinsports 2 lewat laman Video Streaming Vidio.com.

Inter Milan ini memiliki peluang untuk kembali berada di posisi runner-up andai dapat menggondol tiga poin.

Nerazzurri saat ini tertahan di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 73 poin.

Torehan yang dimiliki Nerazzurri hanya berjarak 2 poin dari Atalanta di posisi kedua.

Tentu kesempatan besar untuk menggeser Atalanta tidak akan disia-siakan begitu saja oleh Antonio Conte

Jelang laga Genoa vs Inter Milan, Antonio Conte mengisyaratkan akan melakukan rotasi pemain.

Inter Milan selaku tim tamu dapat dikatakan performanya sudah mulai goyah akhir-akhir ini.

Walaupun hanya menelan satu kekalahan dalam 10 laga terakhir, performa tim asuhan Antonio Conte tersebut seperti mengalami grafik penurunan.