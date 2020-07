Sudah Pacaran Sejak Usia 13 Tahun, Selebgram Anya Geraldine Akui Tidak Bisa Menjomblo Lama

BANJARMASINPOST.CO.ID -Selebgram Anya Geraldine dikenal sebagai sosok sensasional. Kerap mengumbar kemolekan tubuhnya via instagram, siapa sangka jika Anya ternyata tidak pernah bisa jomblo lama.

Pada Deddy Corbuzier, Anya Geraldine pun bikin pengakuan mengejutkan. Anya mengaku tak pernah merasakan jomblo lebih dari dua minggu.

Hal itu diungkapkan Anya Geraldine saat berbincang dengan Deddy Corbuzier dalam podcast berjudul "Anya Geraldine No Cowok, No Way".

Pengakuan Anya itu bahkan sempat membuat Deddy Corbuzier terkejut.

"Aku tuh dari umur 13 tahun enggak pernah enggak punya pacar lho om," kata Anya, seperti dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (25/7/2020).

"Enggak bisa sendiri," jawab Anya kemudian ketika Deddy bertanya alasan selalu memiliki pacar.

Deddy Corbuzier kemudian memberitahu Anya kalau kondisi itu sebenarnya tidak wajar.

"Itu penyakit loh. You know that right," ujar Deddy Corbuzier.

Rupanya, Anya Geraldine juga menyadarinya. Ia bahkan pernah ke psikolog karena hal itu.

"I know that, udah ke itu," ucap Anya Geraldine.