Tulisan 'Galau' Pevita Pearce Tuai Sorotan, Rekan Mabar Ariel NOAH Bikin Netter Cemas?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Si cantik Pevita Pearce mendadak jadi sorotan warganet karena unggahan Instagramnya, Sabtu (25/7/2020). Aktris yang aktif bermain game online dengan Ariel NOAH itu menuliskan kata-kata galau.

Tak seperti unggahannya yang biasa, Pevita Pearce menuliskan kata-kata berbahasa Inggris dengan latar warna hitam.

Namun melihat dari kata-kata tersebut, sebagian netter ada yang mempertanyakan keadaan wanita kelahiran 1992 itu.

"Enough of this bulls**t. I'M DONE WITH THIS. I can't do it anymore... I want to escape the reality, NOW!," tulis Pevita Pearce.

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia kata-kata Pevita Pearce itu memang terdengar putus asa.

"Cukup dengan omong kosong ini. AKU SUDAH SELESAI. Aku nggak bisa melakukan ini lagi. Aku mau lari dari kenyataan. Sekarang!," tulis adik Keenan Pearce itu.

"#fastforward," begitulah tulisan Pev di kolom captionnya.

Unggahan Pevita Pearce yang disorot warganet. (Instagram Pevita Pearce)

Karena tulisannya itu pula, pemain Sri Asih di film Gundala ini sampai membuat warganet bertanya-tanya tentang keadaannya.

madura.receh, "Sini DM jangan simpen sendiri ..."

janahsugondo, "Ada apa pev, sabar semua masalah ada jln keluarnya."