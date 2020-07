5 YouTuber Berpenghasilan Tertinggi, Baim Paula Masih Teratas, Ria Ricis Dikuntit Deddy Corbuzier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Daftar youtuber berpenghasilan tertinggi di Indonesia kembali dirilis bulan ini. Baim Paula (Baim Wong Paula Verhoeven) masih tertinggi.

Yang menatik, kemunculan Deddy Corbuzier yang menguntit Ria Ricis, Raffi Ahmad Nagita Slavina (Rans) dan Atta Halilintar.

Hingga akhir Juli tahun ini, artis peran Baim Wong masih kokoh sebagai Youtuber Indonesia dengan penghasilan bulanan paling tinggi.

Berdasarkan data Social Blade, Sabtu (25/7/2020), Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia terlaris dengan nilai penghasilan bulanan tertinggi.

• Peristiwa Masa Lalu Baim Wong Dibongkar Wanita Ini Kala Suami Paula Posting Hadiah Dibagi ke Santri

• Kelakuan Aurel dan Atta Halilintar di Kamar Hotel Bikin Thariq & Azriel Bereaksi, sang Adik: Geli!

Yakni di rentang US$ 45.500 - US$ 728.400 atau Rp 664,30 juta - Rp 10,63 miliar (kurs Rp 14.600 per dollar AS).

Youtuber Atta Halilintar kembali menempel ketat Baim Wong di peringkat kedua Youtuber Indonesia terlaris.

Dengan kekuatan 24,8 juta subscribers, kekasih Aurel Hermansyah ini meraup penghasilan bulanan berkisar US$ 34.700 - US$ 555.800 setara Rp 506,62 juta - Rp 8,11 miliar.

Sedangkan pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui akun Rans Entertainment melorot ke posisi ketiga.

Didukung 16,5 juta subscribers, Raffi Ahmad mencatatkan penghasilan bulanan US$ 31.000 - US$ 496.600 setara Rp 452,60 juta - Rp 7,25 miliar.

Deddy Corbuzier menempati posisi kelima Youtuber Indonesia yang paling laris.