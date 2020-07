Jadwal Seri A Liga Italia Pekan ke-36, Juventus Vs Sampdoria, Bianconeri Kunci Gelar Scudetto

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Juventus berpeluang mengunci gelar scudetto pada pekan ke-36 Serie A atau kompetisi tertinggi Liga Italia.

Juventus akan menjamu Sampdoria di Allianz, Turin, Italia, Minggu (26/7/2020) waktu setempat atau Senin (27/7/2020) dini hari WIB.

Kemenangan pada laga kontra Sampdoria bakal membuat Bianconeri, julukan Juventus, keluar sebagai juara Liga Italia musim ini. Mengapa?

• Jelang Live Leicester City vs Manchester United di Liga Inggris, Pemenang Lolos Lig Champions

• Hanya Satu Kata, Begitu Cara Shin Tae-yong Hafalkan Nama Pemain Indonesia yang Terlalu Panjang

• PREDIKSI & Live Streaming Leicester vs Man United Liga Inggris di MolaTV, Penentu ke Liga Champions

Juventus saat ini memuncaki klasemen Liga Italia dengan koleksi 80 poin dari 35 pertandingan tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan scudetto Serie A 2019-2020.

Jika mampu menaklukkan Sampdoria, pasukan Maurizio Sarri akan mengunci gelar juara Liga Italia.

Kemenangan atas Sampdoria akan membuat raihan poin Juventus menjadi 83.

Dengan dua pertandingan tersisa, koleksi poin Juventus tidak mungkin disalip lagi oleh Inter Milan (76 poin), Atalanta (75 poin), dan Lazio (72 poin).

Pada laga lainnya, ada empat pertandingan yang berlangsung serempak, yakni Cagliari vs Udinese, Verona vs Lazio, AS Roma vs Fiorentina, dan SPAL vs Torino, yang juga berlangsung pada Senin (27/7/2020) dini hari WIB.

Jadwal Liga Italia pekan ke-36, Senin (27/7/2020) dini hari WIB:

00.30 WIB - Cagliari vs Udinese

00.30 WIB - Verona vs Lazio

00.30 WIB - AS Roma vs Fiorentina

00.30 WIB - SPAL vs Torino

02.45 WIB - Juventus vs Sampdoria

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadwal Liga Italia, Juara Malam Ini, Juventus?",