LIVE RCTI! Jadwal Live Streaming Juventus vs Sampdoria di TV Online Liga Italia RCTIPlus, Bisa Juara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Juventus vs Sampdoria di RCTI Liga Italia malam ini, Cristiano Ronaldo incar Top Skor dan berpeluang juara Liga Italia musim ini 2019/2020.

Siaran langsung dan Live Streaming RCTI Juventus vs Sampdoria di ajang Liga Italia 2019/2020 berlangsung Senin (27/7/2020) pukul 02.35 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari laman RCTI plus.

Link Live Streaming Juventus vs Sampdoria di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI di Rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Pada laga tersebut, Juventus bisa menjadi kampiun Serie A bila memetik kemenangan atas Sampdoria dengan skor berapa pun.

Raihan tiga angka bakal membuat poin Si Nyonya Tua menjadi 83, sehingga tak lagi mampu dikejar oleh para pesaing terdekatnya.

Hal itu lantaran Inter Milan yang berada tepat di bawahnya hanya mampu mengumpulkan maksimal 82 poin pada akhir musim.

Namun, jelang laga tersebut, Juventus dihantui dengan catatan kurang apik pada lima laga terakhirnya di Serie A.

Dilansir dari Bolasport.com, Cristiano Ronaldo cs hanya meraih satu kemenangan, dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Lebih parahnya lagi, gawang mereka sudah kebobolan 12 gol dari lima laga itu.

Penyerang Argentina asal Argentina Paulo Dybala (kanan) mengakui publik ketika penyerang Portugis asal Portugal Cristiano Ronaldo melewati pada akhir pertandingan sepak bola leg pertama semifinal Piala Italia (Coppa Italia) AC Milan vs Juventus Turin pada 13 Februari 2020 di stadion San Siro di Milan. (AFP/ISABELLA BONOTTO)

Hasil tersebut membuat Juventus menunda perayaan gelar juara mereka pada musim ini.