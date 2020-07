Sikap El Barack Bikin Maia Estianty Terharu, Anak Jessica Iskandar Kini Panggil Uncle Richard

BANJARMASINPOST.CO.ID - El Barack Alexander, putera semata wayang artis Jessica Iskandar ternyata sangat dewasa untuk anak seusianya. Sikap anak usia 4 tahun itu membuat musisi Maia Estianty kagum.

Kekaguman Maia Estianty, lantaran El Barack bisa menjadi penghibur Jessica Iskandar yang kini terpuruk lantaran ditinggalkan Richard Kyle.

El Barack pun meminta Jessica tidak sedih, dan memutuskan kembali memanggil uncle atau paman pada Richard.

Hubungan dengan Richard Kyle yang terkesan masih menggantung ternyata membuat putra Jessica Iskandar, El Barack penasaran juga.

Dikutip dari vlog Maia Estianty "El Barack Kehilangan Richard Kyle Banget", Sabtu (25/7/2020) Jessica lirih mengungkapkan sejumlah pertanyaan yang dilontsrkan El Barack saat ini.

Rindu dengan Richard Kyle, El Barack sempat bertanya kepada Jessica.

"'Mommy, kenapa daddy ninggalin kita? Kalau memang daddy enggak cinta sama kita lagi, mungkin mulai saat ini aku akan manggil uncle Richard lagi daripada daddy ya mommy,' gitu," ujar Jessica.

Tak hanya itu, ternyata El juga berpesan pada ibunya agar kuat karena akan selalu ada dirinya yang mendampingi.

"Dia bilang sama aku,'mommy be strong okay, if daddy not loves us anymore, you still have me and we will be together like long time ago,'" kata Jessica menirukan ucapan putranya.

El Barack juga memutuskan akan mengubah panggilannya kepada Richard Kyle yang selama ini telah disebutnya Daddy atau ayah.