Tuding Kim Kardashian Selingkuh dengan Rapper Meek Mill, Kanye West Minta Maaf

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Amerika, Kanye West akhirnya memposting permintaan maaf kepada istrinya, Kim Kardashian. Sebelumnya Kanye tega menuding Kim telah selingkuh dengan rapper Meek Mill.

Kanye West bahkan membikin keriuhan di twitter dengan amukannya terhadap sang istri. Dia juga tega membongkar aib keluarga istrinya.

Namun, kini Kanye West memposting permintaan maaf kepada istrinya, Kim Kardashian, di Twitter pada Sabtu (25/7/2020).

Rapper yang sempat menyampaikan keinginan mencalon sebagai Presiden Amerika Serikat itu bahkan telah berniat menceraikan Kim Kardashian, setelah menuduhnya selingkuh beberapa hari sebelumnya.

"Saya ingin meminta maaf kepada istri saya, Kim, karena mempublikasikan sesuatu yang merupakan masalah pribadi," twit rapper, 43 tahun itu.

“Aku tidak menutupi dia seperti dia telah melindungiku. Kepada Kim aku ingin mengatakan aku tahu aku menyakitimu. Tolong maafkan saya. Terima kasih karena selalu ada untukku,” tulis Kanye West.

Setelah mengungkapkannya selama kampanye presiden pertamanya pada 18 Juli 2020, Kanye dan Kim Kardashian telah membahas menggugurkan anak pertama mereka.

Tak hanya pada Kim Kardashian, Kanye West juga beberapa kali melontarkan pernyataan mengejutkan.

Rapper pelantun "All of the Lights" itu menambahkan, ibu mertuanya, Kris Jenner, "tidak diizinkan" di sekitar anak-anaknya dan Kardashian "tidak akan pernah memotret" anak pertamanya, North.

Salah satu orang terdekat Kim dan Kanye mengatakan kepada Us Weekly, bahwa ibu empat anak itu "sangat kesal dengan Kanye karena berbicara tentang kehidupan pribadi mereka dan karena membuat masalah yang sangat pribadi bagi mereka dan keluarga mereka di depan umum".