Asita Kalsel Dukung Dibukanya Objek Wisata di Kabupaten Tanahlaut, Ingatkan Pakai Protokol Kesehatan

BANJARMASIN POST.CO.ID - Selama pandemi Corona, travel yang berbisnis perjalanan pariwisata harus 'puasa'. Ini disebabkan masih tutupnya objek wisata yang ada di Kalimantan Selatan.

"Baru obyek wisata di Kabupaten Tanahlaut yang kembali dibuka, sedangkan di daerah lainnya masih tutup selama Pandemi Covid-19," kata Sekretaris DPD Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies, Asita Kalsel, Siti Aisyah, Senin (27/7/2020).

Masih belum bukanya obyek wisata, ditambah berangkat naik pesawat terbang harus ada surat rapid test dan masih mewabahnya Corona, jelas dia, berdampak tak adanya orang dari luar Kalsel melakukan traveling ke Banua.

Menurut Aisyah, saat ini pengunjung objek wisata di Tanahlaut seperti Hutan Raya Kota, Taman Anggrek, Air Terjun Bajuin, pantai Takisung, Pantai Batakan, Asmara hingga pantai Turki, masih wisatawan lokal.

Dia pun berharap objek wisata di kabupaten/kota lainnya perlahan-lahan dibuka. Begitu juga penumpang yang naik pesawat terbang diberi kemudahan dalam rapid test kesehatan.

"Bila wisatawan luar Kalsel banyak yang datang ke Banua, bukan hanya anggota Asita yang senang, juga bisa mengangkat perekonomian di daerah," paparnya.

Aisyah menambahkan, Asita menyambut gembira dibukanya objek wisata di Tanahlaut dan terus membenahi objek wisatanya, mulai perbaikan infrastruktur, penataan parkir sekitar lokasi wisata, penyambutan wisatawan yang berkunjung, hingga sentra oleh-oleh yang menarik.

“Tapi jangan lupa menomorsatukan protokol kesehatan dan membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid-19," katanya.

Pihaknya sendiri sudah melakukan survei destinasi wisata dan menggelar pertemuan khusus dengan Dinas Pariwisata Tanahlaut beberapa waktu lalu.

