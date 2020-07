Calon Penumpang dari Kalsel Reaktif Rapid Test, Uang Tiket Akan Dikembalikan

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rencana Andri, ingin berangkat ke Surabaya dengan naik pesawat. Cuma, ada perasaan waswas bila hasil rapid tes nanti reaktif dan uang tiket yang dibelinya duluan melayang.

"Ini membuat saya ragu-ragu berangkat ke Surabaya karena syaratnya harus ada surat nonreaktif hasil rapid tes," paparnya, Senin (27/7/2020).

Terpisah, Agung Purnama, selaku Area Manager Lion Air Group Kalsel-Kalteng, mengatakan, penumpang sebenarnya tak perlu ragu bila ingin naik pesawat terbang.

"Para penumpang bisa membeli voucher rapid test yang Rp 95.000 di agen-agen resmi, website ataupun di kantor cabang kami. Lion Air Groupkan mempunyai mitra agent travel yang menyebar di seluruh pelosok Provinso Kalimantan Selatan," jelasnya.

Ditambahkan dia, di Klinik Jelita di kilometer 5,5 Banjarmasin itu juga ada travel resmi yang akan membantu jika ada yang sudah terlanjur datang ke sana, tapi belum mempunyai tiket dan vouchernya, sehingga penumpang tidak bolak-balik.

"Kami ingin memberikan kemudahan bagi para penumpang, sambil tetap menjalankan protokol kesehatan dan protokol pencegahan virus corona," jelasnya.

Menurut Agung, jika calon penumpang reaktif, tiket akan dikembalikan full. Kebijakan ini jika melakukan rapid test melalui rapid test Lion Air dan tidak berlaku bagi para penumpang yang rapid testnya di tempat lain.

Senada diungkapkan Siti Aisyah, Sekretaris DPD Pengurus Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Kalsel mengatakan bila membeli tiket pesawat di tempat mereka, pihaknya bisa membantu mengembalikan uang tiketnya.

"Biasanya, calon penumpang beli tiket duluan. Bagusnya, rapid tes dilakukan dua hari sebelum berangkat, sehingga bila reaktif, tiketnya bisa di refund," ujarnya.

Ditambahkan Aisyah, bila beli di travel agen di Kalsel, sudah include antara tiket dan biaya rapid tes. Calon penumpang tidak kebingungan mencari tes klinik buat rapid tes.

Beda dengan beli secara online, harus mencari sendiri klinik yang rapid tes dan bila reaktif, bisa tak bisa dikembalikan uangnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Syaiful Anwar)