Ini Harga Kamera Mirrorless Canon EOS R5 dan R6, 'Body Only' Paling Murah Rp 47.883.000

BANJARMASINPOST.CO.ID - Distributor resmi Canon di Indonesia, PT Datascrip, resmi menghadirkan dua kamera mirrorless full-frame Canon EOS R, yaitu Canon EOS R5 dan EOS R6.

Kedua kamera ini dirancang khusus untuk fotografer dan videografer dengan performa dan gambar berkualitas tinggi, dengan fitur-fitur kelas atas.

Fitur-fitur itu antara lain prosesor gambar DIGIC X, sistem AF terbaru, kecepatan continuous shooting hingga 20 fps, teknologi 5-axis In-Body IS, slot kartu memori ganda, serta bodi magnesium alloy.

"Kami percaya bahwa kehadiran Canon EOS R5 dan EOS R6 ini akan membuka ruang kreativitas baru bagi para pencinta fotografi dan videografi di tanah air," kata Merry Harun, Canon Business Unit Director PT Datascrip dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2020).

Lebih lanjut, Merry mengatakan Canon EOS R5 adalah kamera mirrorless full-frame pertama dari Canon yang dapat merekam video dengan kualitas 8K sehingga pengguna dapat lebih leluasa berkreativitas untuk menghasilkan karya terbaik mereka.

Berikut adalah daftar harga Canon EOS R5 dan EOS R6 di Indonesia:

Canon EOS R5 body only dengan harga Rp 69.883.000

Canon EOS R5 with lens 24-105mm L IS USM dengan harga Rp 88.648.000

Canon EOS R6 body only dengan harga Rp 47.883.000

Canon EOS R6 with lens 24-105mm L IS USM dengan harga Rp 67.036.000

Canon EOS R6 with lens 24-105mm IS STM dengan harga Rp 54.353.000

Spesifikasi EOS R5

EOS R5 merupakan kamera mirrorless teratas Canon yang dibekali sensor CMOS Full-frame 45 megapiksel, berikut prosesor gambar Digic X. Kamera ini memiliki layar LCD kedua di pundak, layaknya DSLR profesional.

Kamera ini sanggup merekam video RAW 8K dengan frame rate hingga 30 FPS, dan video 4K 10-bit 4:2:2 hingga 120 FPS secara internal.