Kekerasan Rumah Tangga Disebut Aurel Saat Atta Halilintar Lakukan Ini, Putri Krisdayanti Dijahili

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kemesraan semakin diperlihatkan pasangan kekasih artis Aurel Hermansyah dan youtuber Atta Halilintar.

Salah satunya momen ketika putri Krisdayanti dan Anang Hermansyah itu sempat kaget ketika dijahili oleh YouTuber Atta Halilintar.

Tak terduga, Atta Halilintar tiba-tiba menjatuhkan buket snack yang didapat dari fans mereka tepat ke kepala Aurel Hermansyah.

Putri sambung Ashanty itu pun langsung memperingatkan kejahilan kekasihnya itu.

Kejadian itu ditayangkan di YouTube Aurelie Hermansyah, Minggu (26/7/2020).

Awalnya Aurel memberikan kejutan kepada Atta.

"Sayang," kata Aurel.

"Apa?" balas Atta yang sedang sibuk bermain handphone.

Aurel kemudian terus menggoda Atta agar kekasihnya itu penasaran.

"I got something for you (aku punya sesuatu buat kamu)," ucap Aurel.