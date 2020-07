Komentar Ayu Ting Ting di Postingan Shaheer Sheikh yang Rangkul Cewek India, Ibu Bilqis Bikin Heboh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh kembali jadi sorotan. Ini karena sahabat Ivan Gunawan dan Ruben Onsu memberi komentar di postingan Shaheer.

Awalnya, Shaheer Sheikh memposting foto bersama seorang artis India, Garima Dimri via akun instagram.

Postingan mantan Ayu Ting Ting ini muncul pada sekitar 2 hari lalu.

Dalam foto itu, Shaheer dan Garima Dimri saling berangkulan.

• Isi Hati Natasha Wilona dan Stefan William Sebenarnya Diungkap Ahli Tarot, Lalu Celine Evangelista?

• Bayaran Tangani Kasus Syahrini dan Inul Daratista Disinggung Hotman Paris: Yang Lain Gratis

"Yehrishteyhainpyaarke #YRHPK monday to Saturday 9pm @starplus @directorskutproduction @rajan.shahi.543 @gdimri," tulis Shaheer.

Yang bikin heboh, foto itu dikomentari Ayu Ting Ting.

Ayu hanya berkomentar singkat yakni "Vvaaayyyyyy (emoji) @shaheernsheikh".

Postingan Shaheer Sheikh dikomentari Ayu Ting Ting (Instagram shaheernsheikh)

Namun, komentar ini langsung diserbu ratusan komentar.

erna1930 : @shaheernsheikh @ayutingting92 mimpi apa gue semalam pekitiuwwww cwet..cwet...smoga berjodoh kalian Aamiin dimudahkan sgala urusan

okadi_putra_198 : @shaheernsheikh Very suitable sister for brother ayutingting92 I'm from Indonesia Aceh fans both of you ,, I hope that I always in the protection of God and I hope you have an affinity with love Aminn